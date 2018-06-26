ДТП на Рівненщині: водій легковика перебував у нетверезому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Поліція затримала 20-річного водія легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою. ДТП сталася на Рівненщині. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
"Поліцейські встановили, що 20-річний житель міста Сарни, керуючи легковим автомобілем Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель". Від удару маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із вантажівкою під керуванням 57-річного рівнянина", – йдеться в повідомленні.
У результаті аварії троє осіб із мікроавтобуса Mercedes-Benz загинули на місці події: 51-річна жителька Полтавської області, 30-річний мешканець Київщини та водій маршрутки 62-річний житель Ковеля.
Водій мікроавтобуса, 36-річний житель Волинської області, від отриманих травм помер у Сарненській центральній районній лікарні.
З травмами різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували ще сімох пасажирів із Волинської, Київської, Кіровоградської областей, Харкова, Світловодська та Рівного віком від 19-ти до 57 років. Серед них і водій вантажівки.
За словами медиків, двоє з потерпілих перебувають у тяжкому стані, ще одного після надання допомоги відпустили.
Поліцейські затримали 20-річного водія легковика у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до медичного освідування молодик перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у вигляді від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.