ДТП в Ровенской области: водитель легковушки был в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Полиция задержала 20-летнего водителя легковушки, который допустил столкновение с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель", в результате чего маршрутка столкнулась с грузовиком. ДТП произошло в Ровенской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Полицейские установили, что 20-летний житель города Сарны, управляя легковым автомобилем Mercedes-Benz на иностранном регистрации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель". От удара маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком под управлением 57-летнего жителя Ровно", - говорится в сообщении.
В результате аварии три человека из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия: 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевской области и водитель маршрутки 62-летний житель Ковеля.
Водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области, от полученных травм скончался в Сарненской центральной районной больнице.
С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали еще семерых пассажиров из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска и Ровно в возрасте от 19-ти до 57 лет. Среди них и водитель грузовика.
По словам медиков, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще одного после оказания помощи отпустили.
Полицейские задержали 20-летнего водителя легковушки в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В соответствии с медицинским освидетельствования молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, из-за ДТП в Ровенской области погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украини.