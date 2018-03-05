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ДСНС: всі автодороги відкриті для руху автотранспорту

ДСНС: всі автодороги відкриті для руху автотранспорту

Київ • УНН

 • 6819 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Станом на ранок 5 березня всі автошляхи відкриті для руху авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Водночас, у ДСНС повідомили, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 5 населених пунктів у Луганській області. 

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температуру повітря у різних регіонах від -1 до +6. На дорогах ожеледиця.

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