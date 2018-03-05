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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53230 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63838 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66888 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104408 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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ГСЧС: все автодороги открыты для движения автотранспорта

ГСЧС: все автодороги открыты для движения автотранспорта

Киев  •  УНН

 • 6817 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на утро 5 марта все автодороги открыты для движения авто. Об  этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

В то же время, в ГСЧС сообщили, что в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 5 населенных пунктов в Луганской области. 

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Температуру воздуха в различных регионах от -1 до +6. На дорогах гололедица.

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