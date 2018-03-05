ГСЧС: все автодороги открыты для движения автотранспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По состоянию на утро 5 марта все автодороги открыты для движения авто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
В то же время, в ГСЧС сообщили, что в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 5 населенных пунктов в Луганской области.
Напомним, сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Температуру воздуха в различных регионах от -1 до +6. На дорогах гололедица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На территории оккупированного Крыма на дорогу обрушилась часть скалы