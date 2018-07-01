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ДСНС: триває ліквідація наслідків підтоплення у Чернігові

ДСНС: триває ліквідація наслідків підтоплення у Чернігові

Київ • УНН

 • 12062 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Тривають роботи по-ліквідації підтоплення в результаті сильної зливи у Чернігові. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Чернігівській області.

“30 червня о 06:30 у м. Чернігові пройшли сильні зливи, внаслідок чого сталося підтоплення 110 домогосподарств та закладів на 40 вулицях міста. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучалось 18 одиниць техніки, 13 мотопомп та 69 чоловік особового складу Управління ДСНС України у Чернігівській області. За час проведення робіт по відкачуванню підтоплених територій та будинків було підкачано 7 000 куб. метрів води”, — повідомили рятувальники.

Також у ДСНС надали інформацію стосовно постраждалих: “Силами відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою двох гумових човнів з зони підтоплення евакуйовані 16 осіб, з яких троє передано медичним працівникам”.

Станом на 06:00 для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу рятувальників міста по вул. Десняка, 60.

Ліквідація наслідків підтоплення триває.

Як повідомляв УНН, внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова.

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