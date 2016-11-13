ДСНС попереджає українців про снігопади уже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови, сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Так, 13 листопада, в Україні активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.
В цих областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
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У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях буде дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
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Також у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі.
Так у Києві 13 очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Загалом в Україні очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.