Дружина Шумахера розповіла подробиці стану легендарного автогонщика

Цитата

Дружина Шумахера заявила, що її чоловік продовжує проходити терапію.

"Звісно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожного дня. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, сім'я, його батько, всі теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він досі тут, і це додає нам сили. Він продовжує проходити терапію. Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Наголошу, що робитиму все, що зможу. Ми всі робитимемо. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", - розповіла Корінна Шумахер.

Нагадаємо

Семиразовий чемпіон світу у "Формулі-1" Шумахер у "Формулі-1" Шумахер отримав важку травму, коли впав під час катання на лижах у Франції у грудні 2013 року та впав у кому. Після перенесених операцій стосовно травм головного мозку Шумахера перевезли в Швейцарію до сім'ї у вересні 2014 року.