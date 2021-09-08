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Дружина Шумахера розповіла подробиці стану легендарного автогонщика

Дружина Шумахера розповіла подробиці стану легендарного автогонщика

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Дружина Міхаеля Шумахера – Корінна Шумахер, розповіла про стан чоловіка, який продовжує боротьбу за життя. Слова Корінни наводить ресурс "RaceFans", передає УНН.

Цитата

Дружина Шумахера заявила, що її чоловік продовжує проходити терапію.

"Звісно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожного дня. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, сім'я, його батько, всі теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він досі тут, і це додає нам сили. Він продовжує проходити терапію. Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Наголошу, що робитиму все, що зможу. Ми всі робитимемо. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", - розповіла Корінна Шумахер.

Нагадаємо

Семиразовий чемпіон світу у "Формулі-1" Шумахер у "Формулі-1" Шумахер отримав важку травму, коли впав під час катання на лижах у Франції у грудні 2013 року та впав у кому. Після перенесених операцій стосовно травм головного мозку Шумахера перевезли в Швейцарію до сім'ї у вересні 2014 року. 

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