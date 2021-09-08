Дружина Шумахера розповіла подробиці стану легендарного автогонщика
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Дружина Міхаеля Шумахера – Корінна Шумахер, розповіла про стан чоловіка, який продовжує боротьбу за життя. Слова Корінни наводить ресурс "RaceFans", передає УНН.
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Дружина Шумахера заявила, що її чоловік продовжує проходити терапію.
"Звісно, мені не вистачає Міхаеля. Я сумую за ним буквально кожного дня. Але, звичайно, його бракує не мені одній: діти, сім'я, його батько, всі теж дуже нудьгують. Але Міхаель тут, з нами. Інший, але він досі тут, і це додає нам сили. Він продовжує проходити терапію. Ми робимо все від нас залежне, щоб Міхаелю стало краще, щоб йому було комфортно, і щоб він просто відчував, що ми поруч. Наголошу, що робитиму все, що зможу. Ми всі робитимемо. Раніше Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо Міхаеля", - розповіла Корінна Шумахер.
Нагадаємо
Семиразовий чемпіон світу у "Формулі-1" Шумахер у "Формулі-1" Шумахер отримав важку травму, коли впав під час катання на лижах у Франції у грудні 2013 року та впав у кому. Після перенесених операцій стосовно травм головного мозку Шумахера перевезли в Швейцарію до сім'ї у вересні 2014 року.