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Дружина Порошенка одягла футболу із зображенням Сенцова

Дружина Порошенка одягла футболу із зображенням Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Дружина Президента України Петра Порошенка Марина під час зустрічі з регіональними ЗМІ одягла футболку із зображенням Олега Сенцова та надписом “Prisoner of conscience. Oleg Sentsov”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АПУ.

За інформацією АПУ, на зустріч із журналістами з усіх регіонів України перша леді одягла футболку із зображенням Олега Сенцова та надписом “Prisoner of conscience. Oleg Sentsov”.

Порошенко наголосила, що “увесь світ, люди доброї волі різних країн та континентів проводять акції на підтримку Сенцова, Кольченка, Балуха та інших. І навіть у диктаторській, авторитарній Росії знаходяться сміливці, які не бояться відкрито виступати на захист українців... Як це сталося цього понеділка на „Кінотаврі“ в Сочі”.

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Також дружина Глави держави відзначила: “Ми з болем у серці сприйняли новину, що 4 червня російська влада оголосила вирок ще одному українському заручнику. Журналіст ... Роман Сущенко отримав 12 років тюремного ув’язнення „суворого режиму“ в Росії. Ми, українці, пам’ятаємо про кожного свого співвітчизника. І за кожного українця — будемо боротися”.

Марина Порошенко наголосила, що на всіх переговорах Президент Петро Порошенко порушує питання про звільнення політв’язнів і міжнародні партнери всіма доступними їм засобами долучаються до вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, 14 червня Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова.

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