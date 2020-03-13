Дружина другого інфікованого коронавірусом чоловіка у Чернівцях перебуває на обсервації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Другий інфікований коронавірусом COVID-19 чоловік з Чернівецької області перебуває під професійним наглядом, його дружина знаходить на обсервації. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Чоловік перебуває під професійним наглядом інфекційного відділення обласної клінічної лікарні…його дружина перебуває на обсервації, почувається добре, симптомів не має", - сказав Осачук.
Осачук зазначив, що наразі інших підтверджених випадків інфікування коронавірусом немає.
"Всі контактні особи встановлені", - додав він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося в УНН, чоловіку з Чернівецької області 64 роки, наразі його стан стабільний.
Нагадаємо, у Радомишлі, де у 70-річної жінки виявили коронавірус, оголосили надзвичайну ситуацію.