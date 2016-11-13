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Другий тур виборів на пост президента почався в Болгарії

Другий тур виборів на пост президента почався в Болгарії

Київ • УНН

 • 10473 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Другий тур виборів глави держави почався в неділю в 7:00 по всій Болгарії. У країні відкрито більше 12 тисяч виборчих дільниць, де має право голосувати має понад 6,8 млн осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Так, у списку претендентів імена Румена Радєва, висунутого ініціативним комітетом на чолі з Болгарською соціалістичною партією, і Цецки Цачевої, яку підтримує правляча партія “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” і партнери по коаліції.

Також одночасно проводяться і вибори віце-президента республіки.

Відповідно до чинного законодавства голосування є обов’язковим до виконання, проте, за оцінкою соціологічних агентств, трохи більше 50% громадян країни прийдуть на виборчі дільниці.

Зазначається, що за ходом вирішального голосування мають намір уважно стежити понад дві тисячі спостерігачів. А на екзит-пол працює понад 1600 співробітників провідних соціологічних агенцій.

Перші неофіційні підсумки голосування будуть відомі о 20:00, коли виборчі дільниці завершать роботу.

Як повідомляв УНН, сьогодні стартував другий тур президентських виборів в Молдові.

 

 

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