Второй тур выборов на пост президента начался в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Второй тур выборов главы государства начался в воскресенье в 7:00 по всей Болгарии. В стране открыто более 12 тыс. избирательных участков, где имеет право голосовать имеет более 6,8 млн человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, в списке претендентов имена Румена Радева, выдвинутого инициативным комитетом во главе с Болгарской социалистической партией, и Цецки Цачевой, которую поддерживает правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" и партнеры по коалиции.
Также одновременно проводятся и выборы вице-президента республики.
В соответствии с действующим законодательством голосование является обязательным к исполнению, однако, по оценке социологических агентств, не более 50% граждан страны придут на избирательные участки.
Отмечается, что за ходом решающего голосования намерены внимательно следить более две тысячи наблюдателей. А на экзит-пол работает более 1600 сотрудников ведущих социологических агентств.
Первые неофициальные итоги голосования будут известны в 20:00, когда избирательные участки завершат работу.
Как сообщал УНН, сегодня стартовал второй тур президентских выборов в Молдове.