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Друга жінка загинула внаслідок нападу акули в Червоному морі

Друга жінка загинула внаслідок нападу акули в Червоному морі

Київ • УНН

 • 281243 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Дві жінки загинули внаслідок нападу акул у Червоному морі Єгипту, на південь від міста Хургади, повідомило в неділю міністерство довкілля Єгипту. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Два джерела повідомили агентству, що тіло румунської туристки у віці близько сорока років було виявлено за кілька годин після нападу, внаслідок якого загинула 68-річна австрійська жінка. Згідно з джерелами, обидва напади сталися в межах 600 метрів один від одного біля узбережжя Сахл-Хашиша.

Першу жертву доправили до місцевої приватної лікарні, повідомило Reuters джерело в Управлінні охорони здоров'я Червоного моря. Її намагалися реанімувати, але від отриманих травм вона померла.

Джерело у службі безпеки також додало, що австрійська жінка останні п'ять років жила в Єгипті зі своїм чоловіком-єгиптянином.

У своїй заяві міністерство повідомило, що було сформовано комісію для вивчення обставин нападів та будь-яких наукових причин, що стоять за ними.

Губернатор регіону видав наказ про припинення будь-якої діяльності в районі, що прилягає до атак.

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