Вторая женщина погибла в результате нападения акулы в Красном море
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Две женщины погибли в результате нападения акул в Красном море Египта, к югу от города Хургады, сообщило в воскресенье министерство окружающей среды Египта. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Два источника сообщили агентству, что тело румынской туристки в возрасте около сорока лет было обнаружено через несколько часов после нападения, в результате которого погибла 68-летняя австрийская женщина. Согласно источникам, оба нападения произошли в пределах 600 метров друг от друга у побережья Сахл-Хашиша.
Первую жертву доставили в местную частную больницу, сообщил Reuters источник в Управлении здравоохранения Красного моря. Ее пытались реанимировать, но от полученных травм она скончалась.
Источник в службе безопасности также добавил, что австрийская женщина последние пять лет жила в Египте со своим мужем-египтянином.
В своем заявлении министерство сообщило, что была сформирована комиссия для изучения обстоятельств нападений и каких-либо научных причин, стоящих за ними.
Губернатор региона издал приказ о прекращении какой-либо деятельности в прилегающем к атаке районе.