Друга перемога вивела баскетболістів "Дніпра" у груповий етап Кубка Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. БК "Дніпро" приймав білоруський "Борисфен" у матчі-відповіді кваліфікації Кубка Європи ФІБА, маючи за плечима 25 очок переваги, які були здобуті у виїзному матчі, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського клубу.
Перша половина матчу видалася досить спокійною. “Дніпро” з почуттям впевненості в підсумковому результаті особливо не форсував події. Провівши хорошу першу чверть, господарі в другій десятихвилинці явно зменшили оберти. Але сім очок все ж переваги здобув.
У третьому відрізку дніпровці знову здійснили ривок в 10 очок і спокійно довели гру до виграшу — 81:71.
Таким чином, “Дніпро” вийшов до групової стадії змагань, потрапивши в один квартет з іншим українським клубом “Київ-Баскет”. Іншими командами стали болгарський “Лєвськи” і білоруський “Цмокі-Мінськ”.
Додамо, перша гра в київському “Палаці Спорту” Кубку Європи ФІБА пройде 23 жовтня за участі “Київ-Баскета” та “Дніпра”.