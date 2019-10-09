Вторая победа вывела баскетболистов "Днепра" в групповой этап Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. БК “Днепр” принимал белорусский “Борисфен” в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА, имея за плечами 25 очков преимущества, которые были добыты в выездном матче, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.
Первая половина матча выдалась довольно спокойной. “Днепр” с чувством уверенности в итоговом результате особо не форсировал события. Проведя хорошую первую четверть, хозяева во второй десятиминутке явно сбавили обороты. Но семь очков все же преимущества получил.
В третьем отрезке днепровцы снова совершили рывок в 10 очков и спокойно довели игру до выигрыша — 81:71.
Таким образом, “Днепр” вышел в групповой стадии соревнований, попав в один квартет с другим украинским клубом “Киев-Баскет”. Другими командами стали болгарский “Левски” и белорусский “Цмоки-Минск”.
Добавим, первая игра в киевском “Дворце Спорта” Кубка Европы ФИБА пройдет 23 октября при участии “Киев-Баскет” и “Днепра”.