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Дробович розповів, в яких судових справах фігурує Інститут нацпам'яті

Дробович розповів, в яких судових справах фігурує Інститут нацпам'яті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Директор Інституту національної пам’яті України Антон Дробович розповів, в яких судових справах та кримінальних провадженнях фігурує Інститут нацпам’яті. Зокрема, судові справи пов'язані з належним виконанням Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Про це він повідомив в інтерв’ю УНН.

"Мені відомо про лише одне провадження, яке розслідує ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.), і воно стосувалося правильності використання коштів на науковий захід про Голодомор... Також Інститут є учасником декількох судових справ. Загалом до нас можуть позиватися декілька разів на рік", - розповів Дробович.

Він уточнив, що десь Інститут залучений, як третя сторона, десь як відповідач.

"Як правило, це судові справи, пов’язані з належним виконанням Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" - повідомив директор Інституту нацпам'яті.

Нагадаємо, раніше Дробович висловив думку, що у Верховної Ради є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

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