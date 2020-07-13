Дробович розповів, в яких судових справах фігурує Інститут нацпам'яті

"Мені відомо про лише одне провадження, яке розслідує ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.), і воно стосувалося правильності використання коштів на науковий захід про Голодомор... Також Інститут є учасником декількох судових справ. Загалом до нас можуть позиватися декілька разів на рік", - розповів Дробович.

Він уточнив, що десь Інститут залучений, як третя сторона, десь як відповідач.

"Як правило, це судові справи, пов’язані з належним виконанням Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" - повідомив директор Інституту нацпам'яті.

Нагадаємо, раніше Дробович висловив думку, що у Верховної Ради є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.