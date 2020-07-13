Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович рассказал, в каких судебных делах и уголовных процессах фигурирует Институт нацпамяти. В частности, судебные дела связанные с надлежащим исполнением Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Об этом он сообщил в интервью УНН.
"Мне известно о лишь одно производство, которое расследует ГБР (Государственное бюро расследований - ред.), и оно касалось правильности использования средств на научное мероприятие о Голодоморе... Также Институт является участником нескольких судебных дел. В общем на нас могут подавать в суд несколько раз в год", - рассказал Дробович.
Он уточнил, что где-то Институт привлечен как третья сторона, где в качестве ответчика.
"Как правило, это судебные дела, связанные с надлежащим исполнением Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - сообщил директор Института нацпамяти.
Напомним, ранее Дробович высказал мнение, что у Верховной Рады есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.