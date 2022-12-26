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ДРГ окупантів намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, але їх нищать - Сили оборони

ДРГ окупантів намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, але їх нищать - Сили оборони

Київ • УНН

 • 320704 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російські окупанти намагаються перебратися на правий берег Дніпра біля Херсонської області, проте Збройні сили України виявляють та знищують їх. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, передає УНН.

Цитата

"Є певні ознаки й певні дії з боку противника, його диверсійно-розвідувальних груп, саме що стосується діяльності на островах поблизу Херсона, спроби його невеликих ДРГ перейти на інший берег. Наша розвідка постійно спостерігає за їх рухами та наносить, як правило, удари артилерійськими засобами ураження", - сказав він.

Деталі

Крім цього, Єрін повідомив, що українські захисники негайно знищують такі групи, щойно виявлять. Якщо це неможливо - дають відсіч. Він додав, що ЗСУ не дають ворогу закріпитися та розгорнути свою діяльність на даному напрямку.

"Наші сили оборони готові до відбиття даних спроб противника, укріплюють дані позиції інженерними обладнаннями, створюються мінні загородження уздовж берега Дніпра, ведеться спостереження", - зазначив Єрін.

Нагадаємо

За минулу добу, 25 грудня, російські війська обстріляли Харківську область 33 рази, обійшлося без жертв серед цивільних.

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