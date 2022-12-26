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ДРГ оккупантов пытаются перебраться через Днепр возле Херсона, но их уничтожают - Силы обороны

Киев • УНН

 • 320704 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские оккупанты пытаются перебраться на правый берег Днепра возле Херсонской области, однако Вооруженные силы Украины обнаруживают и уничтожают их. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, передает УНН.

Цитата

"Есть определенные признаки и определенные действия со стороны противника, его диверсионно-разведывательных групп, именно что касается деятельности на островах близ Херсона, попытки его небольших ДРГ перейти на другой берег. Наша разведка постоянно наблюдает за их движениями и наносит, как правило, удары артиллерийскими средствами поражения", – сказал он.

Детали

Кроме этого, Ерин сообщил, что украинские защитники немедленно уничтожают такие группы, как только обнаружат. Если это невозможно – дают отпор. Он добавил, что ВСУ не дают врагу закрепиться и развернуть свою деятельность на данном направлении.

"Наши силы обороны готовы к отражению данных попыток противника, укрепляют данные позиции инженерными оборудованиями, создаются минные заграждения вдоль берега Днепра, ведется наблюдение", - отметил Ерин.

Напомним

За минувшие сутки, 25 декабря, российские войска обстреляли Харьковскую область 33 раза, обошлось без жертв среди гражданских.

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