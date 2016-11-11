ДПСУ попередила про можливі ускладнення роботи пункту пропуску "Ужгород"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прикордонники попередили, що 12 листопада перетин кордону через пункт пропуску “Ужгород” може бути ускладненим. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, за наявної інформації, з 10.00 12 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією можуть розпочати чергову акцію по блокуванню дороги, що веде до пункту пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною.
Активісти організовують такі дії, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.
Саме тому, у зв’язку з можливими діями активістів, Держприкордонслужба звертається до громадян врахувати цю інформацію та рекомендує під час планування поїздок з подальшим перетином кордону обирати собі маршрути через інші пункту пропуску:
“Малі Сельмінці” (пішохідний та для велосипедистів) — з 9:00 до 21:00;
“Малий Березний” (автомобільний, пішохідний та для велосипедистів) — цілодобово;
“Чоп (Страж)” (залізничний) — цілодобово, за графіком руху поїздів.