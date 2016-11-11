ГПСУ предупредила о возможных осложнениях работы пункта пропуска "Ужгород"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничники предупредили, что 12 ноября пересечение границы через пункт пропуска "Ужгород" может быть затруднено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, по имеющейся информации, с 10:00 12 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могут начать очередную акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.
Активисты организовывают такие действия, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
Именно поэтому, в связи с возможными действиями активистов, Госпогранслужба обращается к гражданам учесть эту информацию и рекомендует при планировании поездок с последующим пересечением границы выбирать себе маршруты через другие пункта пропуска:
"Малые Сельменцы" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00;
"Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно;
"Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов.