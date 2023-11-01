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ДПСУ нагадала, що для виїзду за кордон не достатньо застосунку “Дія”

Київ • УНН

 • 200624 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Держприкордонслужба нагадала українцям, що для виїзду закордон необхідно фізично мати при собі закордонний паспорт. Про це йдеться в telegram-каналі ДПСУ, пише УНН.

ДПСУ нагадала, що для виїзду за кордон не достатньо застосунку “Дія”

Цитата

"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну“,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що для перетину кордону закордонний паспорт має бути наявним у людини фізично. Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи. Також прикордонники можуть прийняти документи в “Дії”, які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 100 осіб щодня отримують відмову в перетині держкордону — ДПСУ

Нагадаємо

Для кожного українця, який бажає повернутись в Україну з окупованих територій або з росії, на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій є відповідна інформація. Повернутись можна, як із наявністю документів, так і без них. 

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