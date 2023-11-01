ДПСУ нагадала, що для виїзду за кордон не достатньо застосунку “Дія”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Держприкордонслужба нагадала українцям, що для виїзду закордон необхідно фізично мати при собі закордонний паспорт. Про це йдеться в telegram-каналі ДПСУ, пише УНН.
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"Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну“,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що для перетину кордону закордонний паспорт має бути наявним у людини фізично. Е-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи. Також прикордонники можуть прийняти документи в “Дії”, які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.
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Нагадаємо
Для кожного українця, який бажає повернутись в Україну з окупованих територій або з росії, на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій є відповідна інформація. Повернутись можна, як із наявністю документів, так і без них.