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ГНСУ напомнила, что для выезда за границу не достаточно приложения "Дія"

Киев • УНН

 • 200624 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Госпогранслужба напомнила украинцам, что для выезда за границу необходимо физически иметь при себе загранпаспорт. Об этом говорится в telegram-канале ГПСУ, пишет УНН.

ГНСУ напомнила, что для выезда за границу не достаточно приложения "Дія"

Цитата

"В который раз отметим, согласно требованиям законодательства, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не являются документами, дающими право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину“, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для пересечения границы загранпаспорт должен присутствовать у человека физически. Е-паспорта могут помочь пограничникам осуществить дополнительную идентификацию личности. Также пограничники могут принять документы в “Дії”, которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность, или другие, необходимые для пропуска через границу определенных категорий граждан.

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Напомним

Для каждого украинца, который желает вернуться в Украину с оккупированных территорий или из россии, на сайте Министерства реинтеграции оккупированных территорий есть соответствующая информация. Вернуться можно, как с наличием документов, так и без них. 

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