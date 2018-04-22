ДПСУ: На Сумщині прикордонники завадили незаконній вирубці лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Громадян України, які здійснювали незаконну порубку лісу на околиці населеного пункту Степанівка, що на Сумщині, та поблизу державного кордону затримали учора співробітники Держприкордонслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
У повідомленні вказано, що: “реалізуючи інформацію оперативних співробітників Держприкордонслужби та за їх участю прикордонники відділу „Білопілля“ Сумського загону виявили вантажний автомобіль „КамАЗ“, української реєстрації, з маніпулятором та трьох наших співвітчизників, які за допомогою двох бензопил здійснювали незаконну вирубку деревини. У ході перевірки встановлено, що дозвільних документів на право здійснювати вирубку лісу в них не було”.
По цьому факту охоронці кордону до Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області направили повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 246 КК України “Незаконна порубка лісу”.
Лісорубів, транспортний засіб та деревину передано представникам Національної поліції для подальших слідчих дій.
Як повідомляв УНН, на Луганщині затримано порушника державного кордону.