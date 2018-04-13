Довідка ДСНС за добу: 2 131 виклик, врятовано життя 6 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили 2 131 виїзд на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку ДСНС України за добу.
“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 131 виїзд. У результаті вжитих заходів врятовано 6 осіб, 82 будівлі та 5 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 2 366 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.