Довічна стипендія батьку Зеленського: Шмигаль роз’яснив позицію уряду

“Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що Уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському”, — написав прем’єр.

Він зазначив, що у листі пояснюється: трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського — з 2017 року, задовго до того, як Президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг Зеленського, виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента.

“Через неочікуваний медійний резонанс хочу прояснити позицію Уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів. Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби Уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — дня працівника освіти. Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави”, — написав прем’єр.

Зазначимо, раніше на розгляд Кабінету Міністрів мали винести затвердження проєкту указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Серед них є батько президента Олександр Зеленський.

Як повідомляв УНН, Зеленський у серпня підписав закон щодо підвищення стипендії дітям-сиротам.