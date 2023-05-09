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Довбуш Карпатський підкорює нові вершини, презентувавши медову новинку

Київ • УНН

 • 338834 перегляди

Легенда коньяку Довбуш Карпатський

Український бренд назвали на честь славетного героя, лідера повстанського руху Олекси Довбуша. Він є образом "шляхетного розбійника" – героя, який уособлює справедливість, сміливість, честь. Символізує незламний сталевий характер, міць та волелюбність української нації.

Атрибутами бренду стали такі символи:

Портрет Довбуша. На пляшці є зображення однойменного героя, який художники створили за чисельними оповіданнями та легендами. Монети. На звороті пляшки зображена золота монета, за легендою - це одна з монет зі скарбу Довбуша, який досі захований в українських лісах. Одна з таких монет була в Олекси Довбуша, вона приносила йому талан та вдачу.

Новинка "Довбуш Карпатський" Медовий

Для того, щоб задовольнити потребу споживачів та ринку у смакових рішеннях, виробник коньяку "Довбуш Карпатський" запустив новинку в лінійці продукції "Довбуш Карпатський" Медовий. Смак новинки – це поєднання солодкого меду, енергії сонця та оксамитового аромату. Влітку Довбуш Медовий рекомендується пити сильно охолодженим для максимального розкриття смаку та аромату.

Характеристики коньяку "Довбуш Карпатський" Медовий:

Купаж зі спиртів високої якості;
Мʼякий медовий смак;
Широка гама смаку та аромату;
Ідеально підходить для коктейлів;
Влітку рекомендується пити сильно охолодженим;

Власник Торгового Дому "АВ" Фелікс Черток про ситуацію на ринку та розвиток бренду:

"Падіння ринку українського алкоголю з початку війни не дало нам впасти духом. Компанія, спираючись на свій багаторічний досвід, швидко збудувала план подальшого розвитку. Ми відчуваємо свою відповідальність перед споживачами та державою, тому зберегли команду для дистрибуцію якісного продукту та підтримки економіки країни. Компанія продовжує інвестувати у власний розвиток, розширюючи асортимент продукції. В Україні бренд Довбуш Карпатський існує з 2019 року. На сьогодні продукт закріпився на ринку і вже знайшов свого споживача. За останні роки підраховується кратне зростання виробництва та обсягів продажу бренду. До 2025 року у компанії є мета увійти до ТОП-3 лідерів України".

Також Фелікс Черток сказав про новий продукт: "Ідея у тому, що смакові позиції у міцному алкоголі показують динаміку зростання. Тому ми попри війну та труднощі вирішили випустити новинку в портфелі бренду. Компанія закладала в цей продукт українську міць та незламність і головне, щоб наш продукт впізнавали навіть за межами країни".

Довбуш Карпатський. З вогнем в душі!

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