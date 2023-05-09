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13 марта, 19:26 • 50258 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105593 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108152 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108287 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102046 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96253 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110523 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131484 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171527 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Довбуш Карпатский покоряет новые вершины, презентовав медовую новинку

Довбуш Карпатский покоряет новые вершины, презентовав медовую новинку

Киев • УНН

 • 338833 просмотра

Легенда коньяка Довбуш Карпатский

Украинский бренд назвали в честь славного героя, лидера повстанческого движения Олексы Довбуша. Он является образом "благородного разбойника" – героя, который олицетворяет справедливость, смелость, честь. Символизирует несокрушимый стальной характер, мощь и свободолюбие украинской нации.

Атрибутами бренда стали такие символы:

Портрет Довбуша. На бутылке есть изображение одноименного героя, который художники создали по многочисленным рассказам и легендам. Монеты. На обороте бутылки изображена золотая монета, по легенде - это одна из монет из сокровища Довбуша, которое до сих пор спрятано в украинских лесах. Одна из таких монет была у Олексы Довбуша, она приносила ему талант и удачу.

Новинка "Довбуш Карпатский" Медовый

Для того, чтобы удовлетворить потребность потребителей и рынка во вкусовых решениях, производитель коньяка "Довбуш Карпатский" запустил новинку в линейке продукции "Довбуш Карпатский" Медовый. Вкус новинки – это сочетание сладкого меда, энергии солнца и бархатного аромата. Летом Довбуш Медовый рекомендуется пить сильно охлажденным для максимального раскрытия вкуса и аромата.

Характеристики коньяка "Довбуш Карпатский" Медовый:

Купаж из спиртов высокого качества;
Мягкий медовый вкус;
Широкая гамма вкуса и аромата;
Идеально подходит для коктейлей;
Летом рекомендуется пить сильно охлажденным;

Владелец Торгового Дома "АВ" Феликс Черток о ситуации на рынке и развитии бренда:

"Падение рынка украинского алкоголя с начала войны не дало нам упасть духом. Компания, опираясь на свой многолетний опыт, быстро выстроила план дальнейшего развития. Мы чувствуем свою ответственность перед потребителями и государством, поэтому сохранили команду для дистрибуции качественного продукта и поддержки экономики страны. Компания продолжает инвестировать в собственное развитие, расширяя ассортимент продукции. В Украине бренд Довбуш Карпатский существует с 2019 года. На сегодня продукт закрепился на рынке и уже нашел своего потребителя. За последние годы подсчитывается кратный рост производства и объемов продаж бренда. К 2025 году у компании есть цель войти в ТОП-3 лидеров Украины".

Также Феликс Черток сказал о новом продукте: "Идея в том, что вкусовые позиции в крепком алкоголе показывают динамику роста. Поэтому мы, несмотря на войну и трудности, решили выпустить новинку в портфеле бренда. Компания закладывала в этот продукт украинскую мощь и несокрушимость и главное, чтобы наш продукт узнавали даже за пределами страны".

Довбуш Карпатский. С огнем в душе!

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