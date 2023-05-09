Довбуш Карпатский покоряет новые вершины, презентовав медовую новинку

Легенда коньяка Довбуш Карпатский

Украинский бренд назвали в честь славного героя, лидера повстанческого движения Олексы Довбуша. Он является образом "благородного разбойника" – героя, который олицетворяет справедливость, смелость, честь. Символизирует несокрушимый стальной характер, мощь и свободолюбие украинской нации.

Атрибутами бренда стали такие символы:

Портрет Довбуша. На бутылке есть изображение одноименного героя, который художники создали по многочисленным рассказам и легендам. Монеты. На обороте бутылки изображена золотая монета, по легенде - это одна из монет из сокровища Довбуша, которое до сих пор спрятано в украинских лесах. Одна из таких монет была у Олексы Довбуша, она приносила ему талант и удачу.

Новинка "Довбуш Карпатский" Медовый

Для того, чтобы удовлетворить потребность потребителей и рынка во вкусовых решениях, производитель коньяка "Довбуш Карпатский" запустил новинку в линейке продукции "Довбуш Карпатский" Медовый. Вкус новинки – это сочетание сладкого меда, энергии солнца и бархатного аромата. Летом Довбуш Медовый рекомендуется пить сильно охлажденным для максимального раскрытия вкуса и аромата.

Характеристики коньяка "Довбуш Карпатский" Медовый:

Купаж из спиртов высокого качества;

Мягкий медовый вкус;

Широкая гамма вкуса и аромата;

Идеально подходит для коктейлей;

Летом рекомендуется пить сильно охлажденным;

Владелец Торгового Дома "АВ" Феликс Черток о ситуации на рынке и развитии бренда:

"Падение рынка украинского алкоголя с начала войны не дало нам упасть духом. Компания, опираясь на свой многолетний опыт, быстро выстроила план дальнейшего развития. Мы чувствуем свою ответственность перед потребителями и государством, поэтому сохранили команду для дистрибуции качественного продукта и поддержки экономики страны. Компания продолжает инвестировать в собственное развитие, расширяя ассортимент продукции. В Украине бренд Довбуш Карпатский существует с 2019 года. На сегодня продукт закрепился на рынке и уже нашел своего потребителя. За последние годы подсчитывается кратный рост производства и объемов продаж бренда. К 2025 году у компании есть цель войти в ТОП-3 лидеров Украины".

Также Феликс Черток сказал о новом продукте: "Идея в том, что вкусовые позиции в крепком алкоголе показывают динамику роста. Поэтому мы, несмотря на войну и трудности, решили выпустить новинку в портфеле бренда. Компания закладывала в этот продукт украинскую мощь и несокрушимость и главное, чтобы наш продукт узнавали даже за пределами страны".

Довбуш Карпатский. С огнем в душе!