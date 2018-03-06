"Доступні ліки": перелік безкоштовних медикаментів збільшився удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку дії програми “Доступні ліки” перелік препаратів, які надаються українцям безкоштовно, збільшився удвічі. Про це під час селекторної наради щодо виконання урядової програми “Доступні ліки” та проведення вакцинації населення повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.
“З 22 січня 2018 року вже працює новий перелік препаратів, і до складу програми входить 239 препаратів, із яких 47 є повністю безкоштовними для громадян. Тобто на більш ніж 80 препаратів розширилася програма протягом терміну її дії та вдвічі з початку дії програми збільшився перелік безкоштовних ліків, які надаються українцям”, — сказав він.
Як додав Розенко, на початку дії програми кількість аптек, які брали участь у програмі сягала 4 тисяч, наразі у програмі беруть участь 7 тисяч аптек.
“Тобто доступні ліки стають ще більш доступним для громадян. З початку дії програми понад 20 млн українців скористалися програмою “Доступні ліки”, — наголосив віце-прем’єр-міністр.
Нагадаємо, на закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік.