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Дослідження припускає, що приблизно один з 20 нових випадків діабету може бути пов'язаним з COVID

Дослідження припускає, що приблизно один з 20 нових випадків діабету може бути пов'язаним з COVID

Київ • УНН

 • 1304429 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Дослідження додають все більше доказів до того, що пандемія може вносити вклад у швидке зростання кількості людей з діабетом. Згідно з даними одного з них, приблизно 1 з 20 нових випадків діабету може бути пов’язаним з COVID, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Дослідження додає все більше доказів того, що пандемія може сприяти швидкому загостренню кризи з діабетом, причому найбільшому ризику піддаються люди, які перенесли більш важку форму COVID.

Тим не менш, фактори способу життя, такі як надмірна вага або ожиріння, як і раніше, є основним фактором зростання, пише видання.

Були і попередні дослідження теми, але, щоб заглибитися, професор Навід Джанджуа з Університету Британської Колумбії у Ванкувері (Канада) та його колеги звернулися до даних платформи спостереження, яка пов'язує дані про захворювання COVID та вакцинацію із соціально-демографічними та адміністративними даними у сфері охорони здоров'я, у Британській Колумбії.

Вони вивчили записи 629 935 осіб, які пройшли ПЛР-тест на COVID, і виявили, що у тих, хто мав позитивний результат, значно більше шансів отримати новий діагноз діабету 1 або 2 типу в наступні тижні та місяці - з 3-5% нових випадків діабету, пов'язаних з COVID загалом.

«Інакше кажучи, зі 100 людей з діабетом 3-5% пов’язані з інфекцією Sars-CoV-2», - сказав Джанджуа, дослідження якого було опубліковано в медичному журналі JAMA Network Open.

Чоловіки та жінки, які були госпіталізовані з COVID, опинилися у групі найбільшого ризику. Однак серед населення в цілому зв'язок між інфекцією Sars-CoV-2 та ризиком розвитку діабету був значущим лише для чоловіків - можливо, через специфічні для статі імунні реакції на вірус, пише видання.

"Проте необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити, що вірус є безпосередньою причиною діабету у людей. Інша можливість полягає в тому, що більше випадків виявляють у результаті скринінгу, коли люди з COVID потрапляють до лікарні, або що деякі з цих випадків є тимчасовими та можуть з часом пройти", - ідеться у статті.

«Що нам потрібно з’ясувати в більш довгостроковій перспективі, чи це справжній діабет?» - сказав Камлеш Кхунті, професор первинної медичної допомоги при діабеті та судинної медицини у Лестерському університеті.

Якщо припустити, що винен вірус, то ще потрібно з’ясувати основний механізм, зазначається у статті.

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