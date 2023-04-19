Исследование предполагает, что примерно один из 20 новых случаев диабета может быть связан с COVID

Детали

Исследование добавляет все больше доказательств того, что пандемия может способствовать быстрому обострению кризиса с диабетом, причем наибольшему риску подвергаются люди, перенесшие более тяжелую форму COVID.

Тем не менее, факторы образа жизни, такие как избыточный вес или ожирение, по-прежнему являются основным фактором роста, пишет издание.

Были и предыдущие исследования темы, но, чтобы углубиться, профессор Навид Джанджуа из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) и его коллеги обратились к данным платформы наблюдения, которая связывает данные о заболеваниях COVID и вакцинации с социально-демографическими и административными данными в сфере здравоохранения, в Британской Колумбии.

Они изучили записи 629 935 человек, прошедших ПЦР-тест на COVID, и обнаружили, что у тех, кто имел положительный результат, значительно больше шансов получить новый диагноз диабета 1 или 2 типа в последующие недели и месяцы - с 3-5% новых случаев диабета, связанных с COVID в целом.

«Иначе говоря, из 100 людей с диабетом 3-5% связаны с инфекцией Sars-CoV-2», - сказал Джанджуа, исследование которого было опубликовано в медицинском журнале JAMA Network Open.

Мужчины и женщины, которые были госпитализированы с COVID, оказались в группе наибольшего риска. Однако среди населения в целом связь между инфекцией Sars-CoV-2 и риском развития диабета была значимой только для мужчин - возможно, из-за специфических для пола иммунных реакций на вирус, пишет издание.

"Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, что вирус является непосредственной причиной диабета у людей. Другая возможность заключается в том, что больше случаев выявляют в результате скрининга, когда люди с COVID попадают в больницу, или что некоторые из этих случаев являются временными и могут со временем пройти", - говорится в статье.

«Что нам нужно выяснить в более долгосрочной перспективе, настоящий ли это диабет?» - сказал Камлеш Кхунти, профессор первичной медицинской помощи при диабете и сосудистой медицины в Лестерском университете.

Если предположить, что виноват вирус, то еще нужно выяснить основной механизм, отмечается в статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть негативные последствия стресса: рассказывает эксперт