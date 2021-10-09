Дослідники Марсу тепер знають, де шукати життя

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Команда вчених, які керують марсоходом Perseverance американського космічного агентства NASA на Марсі, впевнена, що тепер відправила робота в місце, яке надає найкращу можливість знайти ознаки прадавнього життя. Про це пише BBC, повідомляє УНН.

Деталі

Percy приземлився в кратері Єзеро в лютому і відтоді робить тисячі знімків місць поблизу. Інтерпретація цих зображень лягла в основу першої наукової статті, опублікованої у випуску журналу Science Magazine цього тижня.

Аналіз підтверджує, що марсохід перебуває на дні колись великого озера, яке живилося від звивистої річки із заходу. Йдеться про події, що сталися 3,5 мільярда років тому, коли клімат Червоної планети був набагато більш сприятливим.

Зі спостережень Perseverance тепер очевидно, що там, де річкова система зустрічається з водою озера, є дельта - свого роду клиновидний "рельєф", який ви побачите по всій Землі. Саме в такому середовищі могли розвиватися мікроорганізми, а їх хімічні сліди зберігалися б.

Цитата:

"Люди запитували мене: "Отже, що тут нового? Хіба ми не знали, що в кратері Єзеро є дельта?". Насправді, ми не знали. На підставі орбітальних знімків ми зробили висновок, що на Єзері є дельта. Але поки ви не зайдете на землю, ви не можете бути абсолютно впевнені", - сказав професор Санджив Гупта з Імперського коледжу Лондона у Великій Британії, який є співавтором нової наукової статті.

Що далі

Наукова група Perseverance відправить марсохід до основи основної формації дельти, щоб пробурити те, що, як очікується, буде дрібнозернистими аргілітами. Їхньою ціллю також буде кільце карбонатних порід по краю Єзера, яке, ймовірно, є берегом давнього кратерного озера.

Роботу доручено зібрати і упакувати понад двох десятків зразків гірських порід з різних місць. Ці зразки будуть повернуті на Землю на початку 2030-х років для вивчення в лабораторіях, які мають досвід, щоб визначити, чи торкалися коли-небудь мікроскопічні форми життя поверхні Марса.

Доповнення

Ракета з марсоходом Perseverance була запущена в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в США. У лютому ровер висадився в кратері Езеро, мета місії - пошук слідів життя.

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