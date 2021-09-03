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Марсохід Perseverance добув перший зразок грунту з планети

Київ • УНН

 • 25912 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Марсохід Perseverance з другої спроби добув перший зразок планетарного грунту. Про це в Twitter повідомив головний інженер проекту Адам Стелтцнер, передає УНН.

Цитата

“Ми отримали зразки! Ніколи не був такий щасливий побачити дірку в скелі (з якої брали зразок. — ред.)”, — написав він.

Деталі

За його словами, зразок має “бездоганний сердечник” і зовсім скоро почнеться його “подорож”.

Контекст

Ракета з марсоходом Perseverance була запущена в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. У лютому ровер висадився в кратері Езеро, мета місії — пошук слідів життя.

Раніше Perseverance вперше зміг перетворити вуглекислий газ з атмосфери Марса в кисень. В ході експерименту вдалося зробити 5,4 г кисню, цього вистачить на 10 хвилин дихання. Крім того, 7 серпня він зробив першу спробу взяти пробу грунту на планеті, однак вона була невдалою.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Sol 190: Left Mastcam-Z Camera, acquired at 12:39:23.384 (local mean solar time), image credit: NASA/JPL-Caltech/ASU pic.twitter.com/V9pSuSdEw7

— Perseverance Image Bot  (@PersevereImgBot) September 2, 2021

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