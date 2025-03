Марсоход Perseverance добыл первый образец почвы с планеты

Цитата

“Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в скале (из которой брали образец. — ред.)”, — написал он.

По его словам, образец имеет “безупречный сердечник” и совсем скоро начнется его “путешествие”.

Ракета с марсоходом Perseverance была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В феврале марсоход высадился в кратере езеро, цель миссии — поиск следов жизни.

Ранее Perseverance впервые смог превратить углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. В ходе эксперимента удалось сделать 5,4 г кислорода, этого хватит на 10 минут дыхания. Кроме того, 7 августа он сделал первую попытку взять пробу почвы на планете, однако она была неудачной.

#SamplingMars is underway. I've drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.



Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Sol 190: Left Mastcam-Z Camera, acquired at 12: 39: 23.384 (local mean solar time), image credit: NASA / JPL-Caltech / ASU pic.twitter.com/V9pSuSdEw7

— Perseverance Image Bot (@PersevereImgBot) September 2, 2021