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Исследователи Марса теперь знают, где искать жизнь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Команда ученых, управляющих марсоходом Perseverance американского космического агентства NASA на Марсе, уверена, что теперь отправила робота в место, которое предоставляющее наилучшую возможность найти признаки древней жизни. Об этом пишет BBC, сообщает УНН.

Детали

Percy приземлился в кратере Езеро в феврале и с тех пор делает тысячи снимков мест поблизости. Интерпретация этих изображений легла в основу первой научной статьи, опубликованной в выпуске журнала Science Magazine на этой неделе.

Анализ подтверждает, что марсоход находится на дне некогда большого озера, которое питалось от извилистой реки с запада. Речь идет о событиях, произошедших 3,5 миллиарда лет назад, когда климат Красной планеты был гораздо более благоприятным.

Из наблюдений Perseverance теперь очевидно, что там, где речная система встречается с водой озера, есть дельта - своего рода клиновидный "рельеф", который вы увидите по всей Земле. Именно в такой среде могли развиваться микроорганизмы, а их химические следы сохранялись бы.

Цитата:

"Люди спрашивали меня: "Итак, что тут нового? Разве мы не знали, что в кратере Езеро есть дельта?". На самом деле, мы не знали. На основании орбитальных снимков мы сделали вывод, что на Езере есть дельта. Но пока вы не зайдете на землю, вы не можете быть абсолютно уверены", - сказал профессор Санджив Гупта из Имперского колледжа Лондона в Великобритании, который является соавтором новой научной статьи.

Что дальше

Научная группа Perseverance отправит марсоход к основе основной формации дельты, чтобы пробурить то, что, как ожидается, будет мелкозернистыми аргиллитами. Их целью также будет кольцо карбонатных пород по краю Езера, которое, вероятно, является берегом древнего кратерного озера.

Роботу поручено собрать и упаковать более двух десятков образцов горных пород из разных мест. Эти образцы будут возвращены на Землю в начале 2030-х годов для изучения в лабораториях, которые имеют опыт, чтобы определить, касались ли когда-либо микроскопические формы жизни поверхности Марса.

Дополнение

Ракета с марсоходом Perseverance была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в США. В феврале ровер высадился в кратере Езеро, цель миссии - поиск следов жизни.

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