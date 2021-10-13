Грибів не буде: синоптик дала прогноз на Покрову та вихідні

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“Найближчими днями, кому треба дощів та тепліша погода, щоб поперли гриби — не дуже сподівайтеся. Сьогоднішній вологий циклон вже завтра залишить межі України й дощі втримаються хіба що на північному сході України. А також трохи вологи припаде на західні області — у Карпатах зі снігом. Як сьогоднішній чорноморський циклон повівся із нещодавнім стареньким північним антициклоном, випхнувши його брутально, так і новий західний антициклон Oldenburgia випхає завтра у плечі вологий циклон”, — повідомила Діденко.

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За її словами, завтра опади будуть хіба що на північному сході та подекуди в західній частині.

“Грибникам залишається сподіватися на тумани. А вони, тумани, якраз, нарешті дочекавшись зрілої осені, починають захоплювати все більшу й більшу територію”, — написала Діденко.

Діденко зауважила, що попереду довгі вихідні і хто захоче вибратися у дальню подорож — сміливо можуть це зробити.

“Дощів суттєвих не передбачається, лише одягнутися тепліше, бо буде холодно. Але для середини жовтня — нормально, вдень +8+13 градусів. Ночі, ясно, що холодні, +1+6 градусів, при проясненнях до невеликих „мінусів“. У п’ятницю вздовж смуги Одещина-Кропивницький з районами Черкащина, Дніпропетровщина, Харківщина може щось покапати. І все з опадами найближчим часом”, — розповіла синоптик.

Також вона попередила про сильний вітер 14 жовтня.

“Завтра на Лівобережжі України очікується сильний вітер. У Києві на Покрови і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі +2+5 градусів, у денні години +9+13 градусів”, — написала вона.

Вона нагадала, що 14-го жовтня в Україні відзначають Покрови, День захисників України, День козацтва, день УПА.

Доповнення

В Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні завтра з ночі очікується дощова погода, вдень без істотних опадів, далі на вихідних — переважно бездощова погода. Температура буде доволі комфортною — денні максимуми коливатимуться у межах приблизно 15 градусів вище нуля.