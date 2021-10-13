Грибів не буде: синоптик дала прогноз на Покрову та вихідні

ukru
19:38 • 74775 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 96495 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159526 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143753 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146463 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158661 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176376 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149887 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159075 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175970 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159387 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152310 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124774 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118932 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136818 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159527 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152310 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251379 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247705 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53601 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63876 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62050 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97882 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109354 перегляди
Актуальне
Грибів не буде: синоптик дала прогноз на Покрову та вихідні

Грибів не буде: синоптик дала прогноз на Покрову та вихідні

Київ • УНН

 • 37982 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Вологий циклон залишить Україну 14 жовтня і дощитиме лише на північному сході країни. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Найближчими днями, кому треба дощів та тепліша погода, щоб поперли гриби — не дуже сподівайтеся. Сьогоднішній вологий циклон вже завтра залишить межі України й дощі втримаються хіба що на північному сході України. А також трохи вологи припаде на західні області — у Карпатах зі снігом. Як сьогоднішній чорноморський циклон повівся із нещодавнім стареньким північним антициклоном, випхнувши його брутально, так і новий західний антициклон Oldenburgia випхає завтра у плечі вологий циклон”, — повідомила Діденко.

Деталі

За її словами, завтра опади будуть хіба що на північному сході та подекуди в західній частині.

“Грибникам залишається сподіватися на тумани. А вони, тумани, якраз, нарешті дочекавшись зрілої осені, починають захоплювати все більшу й більшу територію”, — написала Діденко.

Діденко зауважила, що попереду довгі вихідні і хто захоче вибратися у дальню подорож — сміливо можуть це зробити.

“Дощів суттєвих не передбачається, лише одягнутися тепліше, бо буде холодно. Але для середини жовтня — нормально, вдень +8+13 градусів. Ночі, ясно, що холодні, +1+6 градусів, при проясненнях до невеликих „мінусів“. У п’ятницю вздовж смуги Одещина-Кропивницький з районами Черкащина, Дніпропетровщина, Харківщина може щось покапати. І все з опадами найближчим часом”, — розповіла синоптик.

Також вона попередила про сильний вітер 14 жовтня.

“Завтра на Лівобережжі України очікується сильний вітер. У Києві на Покрови і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі +2+5 градусів, у денні години +9+13 градусів”, — написала вона.

Вона нагадала, що 14-го жовтня в Україні відзначають Покрови, День захисників України, День козацтва, день УПА.

Доповнення

В Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні завтра з ночі очікується дощова погода, вдень без істотних опадів, далі на вихідних — переважно бездощова погода. Температура буде доволі комфортною — денні максимуми коливатимуться у межах приблизно 15 градусів вище нуля.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами