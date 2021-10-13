Грибов не будет: синоптик дала прогноз на Покров и выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Влажный циклон покинет Украину 14 октября и дождливо только на северо-востоке страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"В ближайшие дни, кому надо дождей и теплую погоду, чтобы поперли грибы - не очень надейтесь. Сегодняшний влажный циклон уже завтра покинет пределы Украины и дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. А также немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом. Как сегодняшний черноморский циклон обошелся с недавним стареньким северным антициклоном, выпихнув его грубо, так и новый западный антициклон Oldenburgia выпихнет завтра в плечи влажный циклон", - сообщила Диденко.
Детали
По ее словам, завтра осадки будут разве что на северо-востоке и местами в западной части.
"Грибникам остается надеяться на туманы. А они, туманы, как раз, наконец дождавшись зрелой осени, начинают захватывать все большую и большую территорию", - написала Диденко.
Диденко отметила, что впереди длинные выходные и кто захочет выбраться в дальнее путешествие - смело могут это сделать.
"Дождей существенных не предвидится, только нужно одеться потеплее, потому что будет холодно. Но для середины октября - нормально, днем 8 + 13 градусов. Ночи, ясно, что холодные, + 1 + 6 градусов, при прояснении до небольших «минусов». В пятницу вдоль полосы Одесская область-Кропивницкий с районами Черкасской, Днепропетровской, Харьковской областей может что-то покапать. И все с осадками в ближайшее время", - рассказала синоптик.
Также она предупредила о сильном ветре 14 октября.
"Завтра на Левобережье Украины ожидается сильный ветер. В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью +2 + 5 градусов, в дневные часы + 9 + 13 градусов", - написала она.
Она напомнила, что 14 октября в Украине отмечают Покров, День защитников Украины, День казачества, день УПА.
Дополнение
В Укргидрометцентре сообщили, что в Украине завтра с ночи ожидается дождливая погода, днем без существенных осадков, далее на выходных - преимущественно бездождевая погода. Температура будет достаточно комфортной - дневные максимумы колебаться в пределах примерно 15 градусов выше нуля.