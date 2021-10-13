Погода на довгі вихідні: синоптики прогнозують, що дощі поступово стихнуть

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої ночі у східних, більшості північних та центральних областей помірний, на Чернігівщині та Сумщині місцями значний дощ, на решті території, вдень в Україні без істотних опадів; 15-16 жовтня переважно без опадів, лише у південній частині невеликі дощі, в західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 3-9° тепла, найближчої ночі у західних областях, у наступні дві в Україні, крім півдня, від 4° тепла до 2° морозу; температура вдень 8-14° тепла, на Закарпатті та місцями у південній частині до 16°.

Доповнення

На Київщині завтра вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 4-8° тепла; вдень 9-12°.