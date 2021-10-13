Погода на довгі вихідні: синоптики прогнозують, що дощі поступово стихнуть
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Україні завтра з ночі очікується дощова погода, вдень без істотних опадів, далі на вихідних - переважно бездощова погода. Температура буде доволі комфортною - денні максимуми коливатимуться у межах приблизно 15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, найближчої ночі у східних, більшості північних та центральних областей помірний, на Чернігівщині та Сумщині місцями значний дощ, на решті території, вдень в Україні без істотних опадів; 15-16 жовтня переважно без опадів, лише у південній частині невеликі дощі, в західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі 3-9° тепла, найближчої ночі у західних областях, у наступні дві в Україні, крім півдня, від 4° тепла до 2° морозу; температура вдень 8-14° тепла, на Закарпатті та місцями у південній частині до 16°.
Доповнення
На Київщині завтра вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 4-8° тепла; вдень 9-12°.