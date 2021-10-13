Погода на длинные выходные: синоптики прогнозируют, что дожди постепенно стихнут
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине завтра с ночи ожидается дождливая погода, днем без существенных осадков, далее на выходных - преимущественно бездождевая погода. Температура будет достаточно комфортной - дневные максимумы будут колебаться в пределах приблизительно 15 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшие ночи в восточных, большинстве северных и центральных областей умеренный, в Черниговской и Сумской областях местами значительный дождь, на остальной территории, днем в Украине без существенных осадков; 15-16 октября преимущественно без осадков, лишь в южной части небольшие дожди, в западных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Температура ночью 3-9° тепла, ближайшей ночью в западных областях, в последующие двое в Украине, кроме юга, от 4° тепла до 2° мороза; температура днем 8-14° тепла, на Закарпатье и местами в южной части до 16°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 4-8° тепла; днем 9-12°.