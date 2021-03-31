Дощі у трьох областях і тумани: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру, 31 березня хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура у західних та більшості північних областей вночі +2...+7°С, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі -4...+1°С, вдень +8...+13°С.

Ситуація на дорогах

На ранок 31 березня місцями дощ у Волинській, Донецькій та Чернігівській областях, туман у Львівській області, на решті території без опадів. "Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому перевалі туман. Стан покриття доріг переважно сухий, додали в Укравтодорі.

На дорогах державного значення, як вказано, проводяться роботи з ямкового ремонту, очищення водовідвідних лотків, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту.

"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.

За минулу добу дорожня техніка та робітники до зимового утримання доріг не використовувались.