Дощі у трьох областях і тумани: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На ранок середи, 31 березня, дощило у трьох областях, на Львівщині та на Ужоцькому перевалі був туман. Протягом дня очікується погода без опадів. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 31 березня хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура у західних та більшості північних областей вночі +2...+7°С, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі -4...+1°С, вдень +8...+13°С.
Ситуація на дорогах
На ранок 31 березня місцями дощ у Волинській, Донецькій та Чернігівській областях, туман у Львівській області, на решті території без опадів. "Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому перевалі туман. Стан покриття доріг переважно сухий, додали в Укравтодорі.
На дорогах державного значення, як вказано, проводяться роботи з ямкового ремонту, очищення водовідвідних лотків, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
За минулу добу дорожня техніка та робітники до зимового утримання доріг не використовувались.