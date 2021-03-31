Дожди в трех областях и туманы: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На утро среды, 31 марта, шел дождь в трех областях, во Львовской области и на Ужоцком перевале был туман. В течение дня ожидается погода без осадков. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 31 марта облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура в западных и большинстве северных областей ночью +2...+7°С, днем 12-17° тепла; на остальной территории ночью -4...+1°С, днем +8...+13°С.
Ситуация на дорогах
На утро 31 марта местами дождь в Волынской, Донецкой и Черниговской областях, туман во Львовской области, на остальной территории без осадков. "Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком перевале туман. Состояние покрытия дорог преимущественно сухое, добавили в Укравтодоре.
На дорогах государственного значения, как указано, проводятся работы по ямочному ремонту, очистке водоотводных лотков, уборке обочин и мест остановки общественного транспорта.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
За минувшие сутки дорожная техника и рабочие для зимнего содержания дорог не применялись.