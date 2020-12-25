Дороги "Великого будівництва" завжди будуть безкоштовними - Укравтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Укравтодорі спростували інформацію про те, що що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках Великого будівництва, стануть невдовзі платними. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору у Facebook, передає УНН.
"23 грудня 2020 року на засідання Уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг Великого будівництва цього року не може стати платною. Єдина мета постанови – створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні", - йдеться в повідомленні.
В Укравтодорі зауважили, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи.
"У ЗМІ також з’являються неправдиві повідомлення про конкретні ділянки, проїзд якими начебто стане платним – насправді – це пілотні проєкти державно-приватного партнерства (ДПП), і у постанові про них не йдеться", - зазначили в Укравтодорі.
Також у службі нагадали, що У листопаді Укравтодор спільно зі IFC (Світовий Банк) та Міністерством інфраструктури України презентували програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.
На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з Державного дорожнього фонду.
Як повідомляв УНН, Укравтодор розповів про інфраструктурну стратегію до 2025 року.