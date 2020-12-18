Укравтодор розповів про інфраструктурну стратегію до 2025 року

Програма справила позитивний ефект на українську економіку, стверджують економісти. Зокрема, підвищення якості доріг сприяє зростанню ВВП на душу економічно активного населення.

Збільшення масштабів створення інфраструктури допоможе ще більше оздоровити економіку. Тому на період до 2025 року на так звані мегапроекти планується залучити рекордні 340 млрд грн. Також вже відомо про домовленості щодо залучення 2 млрд доларів інвестицій на ремонт 1 400 км на ключових трасах.

За словами Кубракова, довгостроковий план має на меті ремонт доріг, що ведуть до прикордонних переходів. Очікується, що будуть оновлені 600 км доріг і 30 КПП в 11 прикордонних областях.

У планах також створення 2 900 км цементобетонних доріг, як траса Дніпро-Решетилівка., що будується зараз. Пріоритетними напрямками повинні стати траси М-29 Харків-Перещепине, Р-55 Одеса-Новий Буг, Н-08 Бориспіль-Маріуполь.

Очікується також масштабне відновлення й ремонт мостів. В цьому році було зроблено 82 моста, а до 2025-го планується привести в порядок ще 1 385.

У розробці безліч інших важливих об’єктів, зокрема, об’їзні дороги великих міст.

“Також до 2025 року Укравтодор має намір капітально побудувати Київську об’їзну дорогу і дорогу до Одеського морського порту, і ще один гігантський об’єкт — Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн”, — пише видання.

Нагадаємо, раніше глава Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що в цьому році середню вартість робіт на 1 км вдалося зменшити на 4,5 млн грн.