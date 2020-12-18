Укравтодор рассказал об инфраструктурной стратегии до 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декаюбря. УНН. Успехи по реализации инфраструктурных проектов в рамках “Большой стройки” позволили Укравтодору планировать стратегию на годы вперед. О планах организации рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, передают “Факты ICTV”.
Программа оказала позитивный эффект на украинскую экономику, утверждают экономисты. В частности, повышение качества дорог способствует росту ВВП на душу экономически активного населения.
Увеличение масштабов создания инфраструктуры поможет еще больше оздоровить украинскую экономику. Поэтому на период до 2025 года на так называемые мегапроекты планируется привлечь рекордные 340 млрд грн. Также уже известно о договоренности по привлечению 2 млрд долларов инвестиций на ремонт 1 400 км на ключевых трассах.
По словам Кубракова, долгосрочный план подразумевает ремонт дорог, ведущих к пограничным переходам. Ожидается, что будут обновлены 600 км дорог и 30 КПП в 11 приграничных областях.
В планах также создание 2 900 км цементобетонных дорог, аналогичных строящейся сейчас трассе Днепр-Решетиловка. Приоритетными направлениями должны стать трассы М-29 Харьков-Перещепино, Р-55 Одесса-Новый Буг, Н-08 Борисполь-Мариуполь.
Ожидается также масштабное восстановление и ремонт мостов. В этом году было сделано 82 моста, а до 2025-го планируется привести в порядок еще 1 385.
В разработке множество других важных объектов, в частности, объездные дороги крупных городов.
“Также до 2025 года Укравтодор намерен капитально построить Киевскую объездную дорогу и дорогу к Одесскому морскому порту, и еще один гигантский объект — Кременчугский мост. На это понадобится 28,7 млрд грн”, — пишет издание.
Напомним, ранее глава Укравтодора Александр Кубраков рассказал, что в этом году среднюю стоимость работ на 1 км удалось уменьшить на 4,5 млн грн.