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Допомагають лише російським військовим: у лікарнях окупованої Горлівки працює 185 медиків з рф

Київ • УНН

 • 676094 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У двох медзакладах окупованої Горлівки працює близько 185 російських медиків, які надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям, передає УНН із посиланням на зведення Генеральний штаб.

Допомагають лише російським військовим: у лікарнях окупованої Горлівки працює 185 медиків з рф

Деталі

Як повідомили у Генштабі, противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181 090 осіб, 3650 танків та сотень одиниць військової техніки.

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