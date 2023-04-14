Допомагають лише російським військовим: у лікарнях окупованої Горлівки працює 185 медиків з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У двох медзакладах окупованої Горлівки працює близько 185 російських медиків, які надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям, передає УНН із посиланням на зведення Генеральний штаб.
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Як повідомили у Генштабі, противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях.
Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181 090 осіб, 3650 танків та сотень одиниць військової техніки.