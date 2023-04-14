Помогают только российским военным: в больницах оккупированной Горловки работает 185 медиков из рф

Детали

Как сообщили в Генштабе, противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Так, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военнослужащих переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода. Сейчас в этих гражданских медицинских учреждениях работает около 185 российских медиков. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181 090 человек, 3650 танков и сотен единиц военной техники.