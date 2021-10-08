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Донька Кадирова стала міністром культури Чечні

Донька Кадирова стала міністром культури Чечні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Старша донька глави Чечні Рамзана Кадирова Айшат очолила міністерство культури регіону. Про це повідомив спікер республіканського парламенту Магомед Даудов в Instagram, пише УНН.

Деталі

Раніше вона працювала першим заступником голови цього відомства.

“Я впевнений, що на відповідальному посту міністра культури Чеченської Республіки Айшат доб’ється ще більш значущих результатів у своїй діяльності і успішно впорається з поставленими завданнями. Від щирого серця бажаю дорогою племінниці успіхів і удачі в роботі, реалізації намічених планів і нових ідей!”, — написав спікер парламенту Чечні Магомед Даудов, коментуючи призначення.

Айшат Кадирова народилася у 1998 році. Закінчила Чеченський державний університет, з 2016 року є директором модного будинку Firdaws. Заступником глави міністерства культури республіки вона працювала з вересня 2020 року. Ще одна дочка пана Кадирова — Хадіжат — у грудні 2020 року очолила департамент дошкільної освіти Грозного.

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