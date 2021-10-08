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Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Киев  •  УНН

 • 42209 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат возглавила министерство культуры региона. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов в Instagram, пишет УНН.

Детали

Ранее она работала первым заместителем главы этого ведомства.

“Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами. От всей души желаю дорогой племяннице успехов и удачи в работе, реализации намеченных планов и новых идей!”, — написал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, комментируя назначение.

Айшат Кадырова родилась в 1998 году. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года является директором модного дома Firdaws. Заместителем главы министерства культуры республики она работала с сентября 2020 года. Еще одна дочь господина Кадырова — Хадижат — в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного.

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