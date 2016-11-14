Донька Д.Трампа не претендує на місце в адміністрації новообраного президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дочка обраного президента США Дональда Трампа 35-річна Іванка Трамп заявила, що не претендуватиме на посаду в адміністрації батька, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Ні, я буду просто дочкою,” — сказала І.Трамп, виступаючи разом зі своїм батьком в програмі CBS.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Д.Трамп відмовився від зарплатні перзидента — ЗМІ
“Я говорила в ході кампанії, що дуже пристрасно вболіваю за деякі питання і що хочу боротися за них. Це рівність в зарплаті (між чоловіками і жінками), догляд за дітьми. Я глибоко хвилююся за питання про освіту, за просування великих можливостей для жінок. Так що є багато речей, з приводу яких у мене є глибокі, тверді почуття. Але не в якій-небудь адміністративній якості,” — сказала І.Трамп.
Нагадаємо, що за відомостями ЗМІ, вважається, що І.Трамп має серйозний вплив на свого батька.
Як повідомляв УНН, екс-дружина Д.Трампа прагне стати послом США в Чехії.