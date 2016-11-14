Дочь Д.Трампа не претендует на место в администрации избранного президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дочь избранного президента США Дональда Трампа 35-летняя Иванка Трамп заявила, что не будет претендовать на должность в администрации отца, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Нет, я буду просто дочерью", - сказала И.Трамп, выступая вместе со своим отцом в программе CBS.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Д.Трамп отказался от зарплаты Президента - СМИ
"Я говорила в ходе кампании, что очень страстно болею за некоторые вопросы и хочу бороться за них. Это равенство в зарплате (между мужчинами и женщинами), уход за детьми. Я глубоко переживаю за вопрос об образовании, за продвижение больших возможностей для женщин. Так что есть много вещей, по поводу которых у меня есть глубокие, твердые чувства. Но в каком-либо административном качестве", - сказала И.Трамп.
Напомним, что по сведениям СМИ, считается, что И.Трамп имеет серьезное влияние на своего отца.
Как сообщал УНН, экс-супруга Д.Трампа стремится стать послом США в Чехии.