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15 марта, 19:03 • 109545 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150711 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127750 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120995 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107193 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102617 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97583 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127523 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Дочь Д.Трампа не претендует на место в администрации избранного президента США

Дочь Д.Трампа не претендует на место в администрации избранного президента США

Киев • УНН

 • 8057 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дочь избранного президента США Дональда Трампа 35-летняя Иванка Трамп заявила, что не будет претендовать на должность в администрации отца, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Нет, я буду просто дочерью", - сказала И.Трамп, выступая вместе со своим отцом в программе CBS.

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"Я говорила в ходе кампании, что очень страстно болею за некоторые вопросы и хочу бороться за них. Это равенство в зарплате (между мужчинами и женщинами), уход за детьми. Я глубоко переживаю за вопрос об образовании, за продвижение больших возможностей для женщин. Так что есть много вещей, по поводу которых у меня есть глубокие, твердые чувства. Но в каком-либо административном качестве", - сказала И.Трамп.

Напомним, что по сведениям СМИ, считается, что И.Трамп имеет серьезное влияние на своего отца.

Как сообщал УНН, экс-супруга Д.Трампа стремится стать послом США в Чехии.

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